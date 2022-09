Weil Couy Griffin an dem »Aufstand« teilgenommen habe, dürfe er zudem seine Position als Administrator des Bezirks Otero nicht mehr ausüben. Immerhin, so das Gericht, habe Griffin nach seiner Wahl geschworen, die US-Verfassung zu schützen – mit der Teilnahme am Aufstand aber Zusatzartikel 14 verletzt. Dies geht aus am Dienstag veröffentlichten Unterlagen eines Bezirksgerichts hervor.