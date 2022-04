Nachdem ein russischer General einen Strategiewechsel in der Kriegsführung verkündet hat, warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Die Ukraine sei nur der Anfang, Russland wolle danach weitere Länder erobern. »Alle Völker, die wie wir an den Sieg des Lebens über den Tod glauben, müssen mit uns kämpfen. Sie müssen uns helfen, denn wir sind die Ersten in der Reihe. Und wer wird der Nächste sein?«, sagte der Präsident in seiner Videoansprache in der Nacht zu Samstag.

Anlass waren russische Äußerungen zur weiteren Kriegsstrategie. Einem russischen General zufolge wolle Russland nicht nur die gesamte Donbass-Region im Osten einnehmen, sondern auch den Süden des Landes bis hin zu Transnistrien – ein von prorussischen Separatisten kontrollierter Teil Moldaus. Auch hier könne man eine »Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung« feststellen. Die gleiche Argumentation verwendet der Kreml, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen.

Moldaus Regierung besorgt Die Republik Moldau wies Äußerungen des russischen Militärs zurück, dass in dem Land die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt werde. Moldaus Außenministerium erklärt, die Aussagen seien unbegründet. »Moldau ist ein neutraler Staat, und dieser Grundsatz muss von allen internationalen Akteuren, einschließlich der Russischen Föderation, respektiert werden.« In der Republik Moldau gibt es seit Längerem die Befürchtung, dass der Kreml seine Armee auch in ihr Land einmarschieren lassen könnte. Jetzt bestellte das Außenministerium den russischen Botschafter ein.

Selenskyj sagte weiter, in Russland gebe es weder Meinungs- noch Wahlfreiheit. Es gedeihe Armut und Menschenleben hätten dort keinen Wert. Die Aussagen aus Russland bestätigten zudem, was er bereits mehrmals gesagt habe: »Dass die russische Invasion in die Ukraine nur der Anfang sein sollte und sie danach andere Länder einnehmen wollen.«