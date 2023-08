Neben der Fifa und Donald Trump richteten sich Rico-Verfahren vor allem gegen Mafiosi, aber auch gegen die Tabakindustrie. Eine nicht vollständige Liste aufsehenerregender Rico-Prozesse:

Sonny Barger

1979 wurde Rico bei der Hells-Angels-Größe Ralph Hubert »Sonny« Barger angewendet. Ziel der Anklage: Der Drogen- und Waffenhandel der Rockerbande sollte unterbunden werden. Barger hatte 1958 die Hells-Angels-Ortsgruppe von Oakland gegründet und war schnell zur Führungsfigur der Biker-Gang aufgestiegen.

Die Geschworenen sprachen Barger in Bezug auf die Rico-Anklage allerdings frei. »Es gab keine Beweise dafür, dass dies Teil der Clubpolitik war, und so sehr sie es auch versuchten, die Regierung konnte keine belastenden Protokolle von unseren Treffen vorlegen, in denen Drogen und Waffen erwähnt wurden«, schrieb Barger in seiner Autobiografie. Er selbst verbrachte allerdings wegen Waffenbesitz, Rauschgifthandel und Körperverletzung mehrere Jahre im Gefängnis. Barger erlag im Juni 2022 einem Krebsleiden.