Ex-Präsident vor Gericht Willkommen im Zirkus Trump!

, US-Korrespondent Ein Zwischenruf von Marc Pitzke

Donald Trump wird diese Woche angeklagt: ein beispielloser Schritt – doch am Ende nur die nächste Episode der horrenden Realityshow seines Lebens. Was macht diese Trump-Falle aus, in die wir alle immer wieder stolpern?