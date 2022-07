Baerbock begrüßte den Gas-Notfallplan der EU, der vorsieht, dass alle Mitgliedsländer bis Ende März jeweils 15 Prozent an Gas einsparen sollen. »Wir unterstreichen damit eben, dass wir uns nicht spalten lassen, wo wir als EU-Staaten auch gegeneinander agieren könnten, weil das Gas so knapp ist«, sagte die Grünenpolitikerin am Dienstag bei einem Besuch in Prag. »Wir wissen, was unsere Stärke ist: Zusammenstehen, gerade in nicht einfachen Zeiten.«