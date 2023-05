In Katar unterzeichneten Baerbock und ihr katarischer Kollege Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, trotz offener Differenzen in Menschenrechtsfragen , eine Absichtserklärung über einen neuen »strategischen Dialog« zwischen ihren beiden Ländern. Diese Form des Austausches mit dem Emirat verfolge das Ziel, »in Zukunft noch enger zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen«, sagte Baerbock in Doha.

Immer wieder Pannen – auch wegen Nagetieren

Baerbock ist das erste Regierungsmitglied, das wegen einer Panne an einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr unplanmäßige Aufenthalte hatte. Beispielsweise musste der Luftwaffen-Airbus »Konrad Adenauer« im November 2018 mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an Bord auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires umkehren. Unter anderem war das Funksystem lahmgelegt. »Es war eine ernsthafte Störung«, kommentierte Merkel damals. Beide flogen Linie nach Argentinien.