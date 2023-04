Mit dem am Dienstag vollzogenen Beitritt Finnlands in das transatlantische Militärbündnis Nato rückt die Ausrichtung der Allianz erneut in den Fokus. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) drängt nun auf eine bessere militärische Abstimmung innerhalb des Bündnisses.