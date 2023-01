Die iranische Justizbehörde hatte am Samstag bekannt gegeben, dass die beiden Männer in den frühen Morgenstunden gehängt worden seien. Sie sollen während der systemkritischen Proteste im November für den Tod eines Sicherheitsbeamten verantwortlich gewesen sein, so die Justiz.

Insgesamt wurden in Iran bislang 14 Demonstranten im Zuge der regimekritischen Proteste zum Tode verurteilt. Vier von ihnen wurden bereits hingerichtet, zwei weitere Todesurteile wurden vom Obersten Gericht bestätigt, sechs Verurteilte warten auf ein neues Verfahren und zwei weitere können Berufung einlegen.