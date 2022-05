Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind die Nato-Außenminister zu ihrem ersten informellen Treffen in der Geschichte der Verteidigungsallianz zusammengekommen. »Die Nato ist ein Bündnis, das auf Verteidigung setzt, das wird es auch bleiben, aber es ist auch ein Bündnis der offenen Türen«, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Beginn des Treffens in Berlin. An Finnland und Schweden gerichtet, fügte Baerbock hinzu: »Herzlich willkommen!«

Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato, aber keine offiziellen Mitglieder des Militärbündnisses. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat in beiden Ländern ein Umdenken zur Mitgliedschaft ausgelöst.

Baerbock: Alles für schnellen Ratifizierungsprozess vorbereitet Außenministerin Annalena Baerbock hat eine rasche Zustimmung Deutschlands zu einer Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato in Aussicht gestellt. Sollten sich beide Länder für eine Nato-Mitgliedschaft entscheiden, sei ihr sehr wichtig, »dass wir in diesem besonderen, für diese Staaten wirklich historischen Moment keine Hängepartie erleben sollten«, sagte die Grünen-Politikerin beim Eintreffen zu Beratungen der 30 Nato-Außenminister in Berlin. »Deswegen haben wir als Bundesrepublik, deswegen haben wir als Bundesregierung alles dafür vorbereitet, einen sehr, sehr schnellen Ratifizierungsprozess zu machen.«

Dieser Schritt würde nach dem Abschluss des Nato-internen Prozesses für die Aufnahme der beiden nordischen Länder erfolgen – in Deutschland ist für die Ratifizierung eine Zustimmung des Bundestags notwendig. Baerbock sagte, die Bundesregierung habe dazu bereits mit allen demokratischen Parteien im Parlament gesprochen.

Die Regierungen in Helsinki und Stockholm sind allerdings besorgt über die Sicherheitslage ihrer Länder in der Zeit zwischen den Aufnahmeanträgen und dem Vollzug des Beitritts. In dieser Phase ist die Beistandspflicht laut Artikel 5 des Nato-Vertrags offiziell noch nicht in Kraft.

Einwände gegen eine Aufnahme beider Länder hatte am Samstag der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu geäußert. Finnland und Schweden unterstützten »Terrororganisationen« wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien, sagte er zur Begründung.