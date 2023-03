Ebenfalls geplant ist der Besuch eines Camps für Binnengeflüchtete, die seit 2014 von der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) vertrieben worden sind.

In einem Dokumentationszentrum wollte sich Baerbock über die Verbrechen des IS informieren. Die Terrormiliz IS gilt zwar mittlerweile als militärisch besiegt, IS-Zellen sind im Irak und in Syrien aber weiter aktiv und verüben Anschläge.

Am Freitag will die Außenministerin nach Berlin zurückkehren.