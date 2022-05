Annalena Baerbock in der Ukraine - als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn ist die Außenministerin in das Land gereist. Baerbock machte sich am Dienstagvormittag zunächst ein Bild von Butscha, dem Vorort von Kiew, in dem russische Soldaten Kriegsverbrechen an Zivilisten verübt haben sollen.

Im März, nachdem Putins Armee Butscha verlassen hatte, waren hier Massengräber entdeckt worden, getötet Zivilisten lagen offen auf der Straße.

Baerbock besucht eine Kirche, direkt neben den damaligen Massengräbern, in der Bilder von diesen Szenen ausgestellt waren.

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin:

»Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindrücklich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew, es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Eine Bombe, die in einen Supermarkt eingeschlagen ist, dann sieht man in dieser Kirche Bilder, wie Menschen einfach nur das getan haben, was jeder Mensch tut, morgens aufstehen, arbeiten gehen, und dabei kaltblütig ermordet worden ist.«

Aber die Grünen-Politikerin nahm nicht nur Anteil, sie versicherte auch, die Aufklärung zu unterstützen.

Baerbock wurde begleitet von der ukrainischen Generalstaatsanwältin, die die Vorfälle untersucht.

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin:

»Und wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen. Und das werden wir als internationale Gemeinschaft tun. Das ist das Versprechen, das wir hier in Butscha geben können und geben müssen.«

Der genaue Termin von Baerbocks Reise war geheim gehalten worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, Baerbock werde »demnächst« in die Ukraine reisen.