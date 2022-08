Am Ende gab Kanada nach.

Mit ernster Miene sagt Außenministerin Joly: »Das war eine schwierige Entscheidung.« Auch dieser Satz fällt mehrfach. Spannung liegt in der Luft.

Dabei ist Baerbocks Antrittsbesuch in Kanada ja eigentlich ein Besuch bei Freunden. Ihre Amtskollegin Joly nennt sie in der gemeinsamen Pressekonferenz »Mel«. Am Abend zuvor waren die beiden essen; in kleinstem Kreis, wie es hieß.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und dem nordamerikanischen Staat ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine so eng wie nie zuvor. Ob in der Militärhilfe für die Ukraine oder bei der globalen Getreideversorgung: Berlin und Ottawa stimmen sich eng ab.