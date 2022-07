Keine Weltregion leide so sehr unter der Klimakrise wie die Pazifikstaaten – und das, obwohl deren Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen so gering sei. »Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit«, sagte Baerbock. Um die angestrebten Klimaziele zu erreichen, müssten vor allem die weltweit größten CO2-Emittenten die Treibhausgasemissionen schneller senken, so auch Deutschland. »Wir sind nicht Ozeane voneinander entfernt, sondern stehen Seite an Seite«, rief Baerbock den Menschen in Palau zu.