Baerbock verwies auf die bedrohliche Entwicklung durch die Klimaerwärmung in Afrika, aber auch auf die verheerenden Brände der vergangenen Wochen in Südeuropa sowie die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr im Ahrtal . »Wir müssen unsere gemeinsamen Kraftanstrengungen intensivieren«, sagte Baerbock. Denn in den vergangenen Jahren sei »viel zu viel Zeit verplempert« worden. Der Petersberger Klimadialog sei »ein zentraler Baustein, um den Weg zu bereiten zu einer erfolgreichen Weltklimakonferenz im November diesen Jahres«.