Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sind am Dienstag im Erdbebengebiet im Südosten der Türkei eingetroffen. Bei der eintägigen Visite in der Region um die Millionenstadt Gaziantep wollen sich die beiden Politikerinnen ein Bild von der Lage vor Ort machen und der Türkei einer dauerhaften Hilfe versichern. Beide seien gekommen, »um den Menschen deutlich zu machen: Unser Mitgefühl erschöpft sich nicht in Worten, und es wird auch nicht nachlassen, wenn die Katastrophe und ihre Folgen in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt werden«, erklärte Baerbock. Am Abend zuvor hatte in dem Katastrophengebiet erneut die Erde stark gebebt. Bei den neuerlichen Erdstößen kamen sechs Menschen ums Leben, rund 300 wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.