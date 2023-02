Die radikalislamischen Taliban hatten Ende Dezember ein Beschäftigungsverbot für Frauen in humanitären Organisationen in dem Land bekannt gegeben. Sie begründeten es mit »ernsthaften Beschwerden« über das Nichttragen des Hidschābs im Zusammenhang mit für Nichtregierungsorganisationen (NGOs) tätige Frauen. Mehrere NGOs unterbrachen daraufhin zeitweise ihre Arbeit im Land. Mittlerweile haben die Taliban das Beschäftigungsverbot für Frauen zumindest im Gesundheitsbereich gelockert. Die Außenministerinnen forderten in ihrer Erklärung eine komplette Aufhebung des Verbots.

Die Chefdiplomatinnen erklärten zudem ihre Solidarität mit den Protestierenden in Iran. »Wir stehen an der Seite der mutigen Frauen und Männer«, die täglich für ihre Rechte und Freiheit kämpften, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.