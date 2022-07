Lawrow hatte den Gipfel auf der indonesischen Insel Bali vorzeitig verlassen. Der russische Chefdiplomat hatte dabei auch eine Rede Baerbocks nicht abgewartet, sondern war direkt nach seinem eigenen Beitrag gegangen. Das Außenministertreffen galt auch als Generalprobe für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf Bali im November, zu dem auch Putin erwartet wird.

Absage an sofortigen Waffenstillstand

Baerbock wies auch Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zurück, wie dies eine Reihe von deutschen Prominenten in einem weiteren offenen Brief verlangt hatten. »Ich kann nicht verstehen, wie man sich die Welt als erwachsener Mensch so einfach machen kann«, sagte die Grünen-Politikerin. »Als Ukrainer empfände ich den Brief als naiv, verstörend, überheblich«, sagte sie. »Welches Recht hätte ausgerechnet eine deutsche Außenministerin, für die Ukraine zu entscheiden, welchen Teil ihres Landes sie bitte schön abgibt, wie viele Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger sich Russlands Herrschaft zu unterwerfen haben?«