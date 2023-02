SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht nach eigenen Worten Russland in der Pflicht. »Wenn Russland wirklich bereit ist zu helfen, sollte es auch in der Grenzregion, wo ja noch eine Vielzahl von Grenzstationen geschlossen sind, auch für die Öffnung zugunsten humanitärer Güter und der medizinischen Versorgung der Eingeschlossenen sorgen«, sagte Mützenich in Berlin. Russland wird maßgeblicher Einfluss auf das Regime in Syrien nachgesagt.