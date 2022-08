Pelosi hat schon länger vor, Taiwan zu besuchen, um ein Zeichen gegen die Drohungen aus Peking zu setzen (sehen Sie hier eine Korrespondenten-Analyse der aktuellen Lage im Video). Chinas kommunistische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh entschieden ab. Taiwan dagegen versteht sich seit Langem als unabhängig.

Baerbock: Risiko der nuklearen Eskalation reduzieren

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine setzte sich Baerbock dafür ein, das Risiko einer nuklearen Eskalation so weit wie möglich zu reduzieren. Russland habe seit Ende Februar »wiederholt eine rücksichtslose atomare Rhetorik an den Tag gelegt, die alles infrage stellt, was der Atomwaffensperrvertrag in fünf Jahrzehnten erreicht hat«, sagte Baerbock bei der Uno-Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York.