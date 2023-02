Man dürfe aber nicht ignorieren, wer der Aggressor sei. »Den Aggressor nicht zu benennen, hieße, in einer Welt zu leben, in der die Mächtigeren regieren.« In so einer Welt müssten Länder Angriffe ihrer stärkeren Nachbarstaaten fürchten, sagte Baerbock. Das könne niemand wollen. Sie betonte, die Ukraine habe ein Recht, sich selbst zu verteidigen.

Die Uno-Vollversammlung hatte am Donnerstag eine Resolution angenommen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt und auf ein Ende der Kämpfe pocht. 141 Staaten stimmten dafür, inklusive Russland stimmten lediglich sieben Staaten dagegen. Der Rest enthielt sich. Die Resolution ist nicht bindend, galt aber als Stimmungstest zu Russlands Angriffskrieg.