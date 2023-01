Nach zwei Anschlägen in Jerusalem hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine »starke« Antwort angekündigt. »Unsere Antwort wird stark, schnell und präzise sein«, sagte Netanyahu am Samstagabend vor einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskabinetts. »Wir suchen keine Eskalation, aber wir sind auf jedes Szenario vorbereitet«, sagte Netanyahu in von seinem Büro veröffentlichten Fernsehaufnahmen.