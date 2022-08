Anschläge in Nachtklubs im Jahr 2002 Bombenbauer von Bali kann vorzeitig entlassen werden

Patek sitzt seine Strafe seit 2012 in einem Gefängnis in der Region ab. Bei den Anschlägen waren auch 88 australische Urlauber getötet worden. Ministerpräsident Anthony Albanese erklärte, eine vorzeitige Freilassung Pateks werde sich verheerend auf die Angehörigen der Toten auswirken. Er kündigte an, Kontakt zur indonesischen Regierung aufzunehmen.