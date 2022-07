Spurensicherung in der alten japanischen Kaiserstadt Nara. Auf den ehemaligen Regierungschef Shinzo Abe ist ein Anschlag verübt worden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung soll ihm ein Mann in den Rücken geschossen haben, berichten japanische Medien. Demnach habe Abe einen Herzstillstand erlitten. Es gibt Befürchtungen, dass er die Verletzungen nicht überleben könnte. Der mutmaßliche Täter konnte den Berichten zufolge festgenommen werden.

Laut dem privaten Sendernetzwerk Nippon-TV soll er den japanischen Marine-Streitkräften angehören.

Der rechtskonservative Abe war auf Wahlkampftour. Am Sonntag finden in Japan die Wahlen zum Oberhaus statt. Abes Liberaldemokratische Partei, der auch der aktuelle Premierminister Kishida angehört, zielt auf eine Mehrheit. Die Partei will eine Verfassungsänderung möglich machen, um das Land weiter nach rechts zu rücken.

Auch ohne Regierungsamt gilt Abe als einer der einflussreichsten Politiker Japans.