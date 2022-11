Der Ton der Türkei in Richtung USA verschärft sich nach dem tödlichen Anschlag in Istanbul. Die Regierung in Ankara hat die Beileidsbekundungen aus Washington abgelehnt. »Wir nehmen die Kondolenzwünsche des amerikanischen Botschafters nicht an, wir weisen sie zurück«, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Er wiederholte seinen Vorwurf, die US-Regierung unterstütze »Terrororganisationen« in Nordsyrien.