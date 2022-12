Nach dem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Zentrum in Paris fordert die kurdische Gemeinde Aufklärung. Sie rief Kurden und Kurdinnen für Samstagmittag zu einer Protestversammlung am Ort des Angriffs auf. Außerdem sollte in dem kurdischen Zentrum selbst eine Nachtwache für die Opfer abgehalten worden sein. Der Pariser Polizeipräfekt will am Vormittag Vertreter der kurdischen Gemeinde treffen.