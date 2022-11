Fauci betonte am Dienstag, er habe Falschinformationen stets widersprochen – »was eine ganze Serie von Ereignissen in meinem Leben in Gang gesetzt hat«. Trump-Anhänger forderten auf dem Höhepunkt der Pandemie lautstark, Fauci zu entlassen. Er bekam auch Morddrohungen und musste unter Polizeischutz gestellt werden.