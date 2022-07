Klare Worte zur Corona-Lage

Zur Corona-Lage in den USA fand er klare Worte, etwa, indem er sagte: »Das Virus ist nicht mal annähernd unter Kontrolle und damit weiterhin eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit«. Zudem reagierte er mit Unverständnis auf den Wunsch nach Lockerungen der Schutzmaßnahmen in einzelnen Bundesstaaten: »In einem Land dieser Größe kann man nicht 100.000 Fälle am Tag haben. Um sich halbwegs wohlzufühlen, müssen wir deutlich unter 10.000 am Tag kommen.«