Gern bedient Kioko diese vermeintlich antikolonialen Motive, sie kommen gut an. Was sie nicht erwähnt: CitizenGo ist eine spanische Organisation, gegründet von Ignacio Arsuaga, sie gehört zum extrem rechtskonservativen Netzwerk HazteOir. Das hat illustre Unterstützer, die von russischen Oligarchen über US-amerikanische Evangelikale bis zum Vatikan reichen. HazteOir und CitizenGo halten enge Kontakte zu extrem rechten Parteien wie Vox in Spanien oder der AfD in Deutschland. Der vermeintliche Imperialismus, den Kioko zu bekämpfen vorgibt – er finanziert ihren Lebensunterhalt und ihre Kampagnen. Für eine Stellungnahme war Kioko bislang nicht zu erreichen.

CitizenGo ist inzwischen weltweit aktiv, gibt sich nach außen als »Gemeinschaft von aktiven Bürgern«. Die Spezialität der Stiftung: Onlinepetitionen und Social-Media-Kampagnen gegen Gesetzentwürfe, die Schwangerschaftsabbrüche legalisieren wollen. In Kenia findet CitizenGo die perfekten Bedingungen vor: eine vergleichsweise konservative Bevölkerung, eine mächtige katholische Kirche und Priester, deren Worte im Zweifel mehr gelten als die von Politikern.

Im Jahr 2019 hat es eine kleine Gruppe von Politikerinnen trotzdem gewagt: Sie haben ein Gesetz eingebracht, das zumindest den Zugang zu Beratungen rund um sexuelle Gesundheit, Verhütung und Schwangerschaft erleichtern sollte. Sofort liefen die Aktivistinnen und Aktivisten um Ann Kioko Sturm, brandmarkten es als »Abtreibungsgesetz«. Mit Erfolg: Es wurde bis heute nicht beschlossen. Bei CitizenGo ist die Grenze zwischen legitimem Lobbying und fraglichen Mitteln fließend Die Abgeordnete Millie Odhiambo versuchte später, ein weiteres Gesetz einzubringen, das unter anderem Leihmutterschaft und In-vitro-Befruchtungen regeln sollte. Auch sie wurde kurz darauf zur Zielscheibe von CitizenGo. »Sie verbreiteten so viel Desinformation, sie schürten Hass. Sie wollten vor allem die christlichen Abgeordneten beeinflussen«, sagt die Politikerin. Das Resultat: Auch dieses Gesetzesvorhaben ruht bis heute. Bei CitizenGo ist die Grenze zwischen legitimem Lobbying und fraglichen Mitteln fließend, wie eine aktuelle Studie der Mozilla Foundation nahelegt. Sie hat die Social-Media-Kampagnen der Stiftung in Kenia untersucht und dabei festgestellt: Zahlreiche dubiose Twitter-Nutzer erzeugten wie auf Knopfdruck künstlich Bewegung auf dem Kurznachrichtendienst, nutzten dabei von CitizenGo vorgegebene Hashtags.

Bild vergrößern In vielen Apotheken Nairobis werden unter der Theke sogenannte Abtreibungspillen verkauft Foto: Kate Holt / eyevine / laif

Dem Studienautor Odanga Madung gelang es nach eigenen Aussagen, Zugang zu internen WhatsApp-Gruppen zu erhalten und mit einigen dieser User in Kontakt zu treten. Sie erzählten dem Forscher, dass sie für ihre Tweets umgerechnet etwa zehn Euro bekommen hätten. Ein bezahlter Sturm im Wasserglas. Einige posteten nachweislich irreführende oder inhaltlich falsche Aussagen. Auch John Nyamu hat es mit den mächtigen Abtreibungsgegnern zu tun bekommen. Der Gynäkologe gehört zu den wenigen Ärzten in Kenia, die sichere Schwangerschaftsabbrüche anbieten – wenn es das Gesetz erlaubt. Derzeit ist das nur möglich, wenn es sich um einen Notfall handelt, die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist oder die Schwangerschaft Resultat sexuellen Missbrauchs war. Einschüchterungsversuche gegen Ärzte Im Jahr 2004 stand die Polizei bei Nyamu vor der Tür, er wurde festgenommen. Der Vorwurf: An einer viel befahrenen Straße seien mehrere tote Föten gefunden worden, daneben Papiere seiner früheren Klinik. Die Presse war bereits am Tatort, offenbar eine konzertierte Aktion. Bis heute ist unklar, wer genau dahintersteckte. Nyamu wurde wegen Mordes angeklagt und musste mehr als ein Jahr im Gefängnis verbringen. Später wurde der Arzt freigesprochen, das Verfahren fiel in sich zusammen. Doch die Botschaft war klar: Leg dich nicht mit der Anti-Abtreibungslobby an. »Kenia ist wirklich kein einfaches Umfeld für uns. Aber ich habe keine Angst. Das Opfer meiner Freiheit war es wert«, sagt der Gynäkologe heute. Doch die Attacken gegen ihn gingen auch nach seiner Freilassung weiter. Im Jahr 2019 zog eine Gruppe Abtreibungsgegnerinnen und -gegner vor seine Klinik, sie schrien »Nyamu muss weg!« Auch davon ließ sich der Mediziner nicht beeindrucken.

Im vergangenen Jahr habe es Ann Kioko von CitizenGo mit einer neuen Taktik versucht, erzählt Nyamu: Sie habe den Abtreibungsarzt bei der Ärztekammer angeschwärzt. Angeblich sei sie im Besitz von vertraulichen Gesprächen zwischen Nyamu und seinen Klientinnen, die verbotene Beratungen zu Schwangerschaftsabbrüchen nahelegten. Doch auch dieses Verfahren blieb erfolglos. Ann Kioko war hierzu auf SPIEGEL-Anfrage nicht zu erreichen. Noch 2018 kam Kioko allerdings mit einer ähnlichen Taktik durch: Sie startete eine Petition gegen die Organisation Marie Stopes International (MSI), wegen angeblich illegaler Werbung für Abtreibungen. Schließlich schaltete sich die Ärztekammer ein, MSI musste zahlreiche Einrichtungen zeitweise dicht machen. Die Behörden wollen wohl nicht auf der vermeintlich falschen Seite stehen. Die Befürworter einer liberaleren Politik in Kenia blicken nun mit großer Sorge auf die USA. Seit einem bahnbrechenden Urteil des Supreme Courts aus dem Jahr 1973 dürfen Frauen dort ihre Schwangerschaft legal abbrechen. Doch nun will eine konservative Mehrheit der Richter am Supreme Court dieses Urteil kippen – das geht aus einem geleakten Entwurf des Gerichts hervor. Im Juni wird mit der entsprechenden Entscheidung gerechnet.

Bild vergrößern Aktivistinnen protestieren am US-Kapitol gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP

»Wenn das durchkommt, dann hat das verheerende Auswirkungen auch auf Afrika«, sagt Nelly Munyasia vom Reproductive Health Network Kenya. Das Netzwerk setzt sich unter anderem für einen verbesserten Zugang zu legalen Abtreibungsmöglichkeiten ein. »Denn die USA sind ein wichtiger Geldgeber im Bereich sexuelle Gesundheit. Wenn dort nun das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt wird, dann werden viele Organisationen auch in Kenia die Finger von dem Thema lassen – schließlich wollen sie weiter Geld aus Amerika«, fürchtet Munyasia. Unter Trump hatte es bereits eine ähnliche Entwicklung gegeben. Eines steht fest: Den Abtreibungsgegnern würde ein solches Urteil in den USA massiv Rückenwind geben. Man müsse jetzt Unterstützer auch innerhalb der kenianischen Regierung aufbauen, fordert Ann Kioko am Freitag beim Onlinekongress. Dabei hat sie die schon längst gefunden. *Name von der Redaktion geändert