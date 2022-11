Der Beginn von Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, bei der Familie von Andrea Kesack im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein Fest, das für sie früher einmal sorgenfreier war.

Andrea Kesack, jüdisches Gemeindemitglied

»Als ich aufwuchs, hatte ich keine Angst, zum Gottesdienst zu gehen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mir Sorgen um eine Schießerei in einer Synagoge machen müsste. Geschweige denn um mehrere.«

Nach dem traditionellen Abendessen will Andrea mit ihrem Mann und ihren Kindern in den Gottesdienst gehen. Es wird voll werden in der Synagoge zum sogenannten »Versöhnungstag«. Und gerade das macht ihr zu schaffen. Bereits am Nachmittag bei den Vorbereitungen für das Abendessen quälen sie ihre Gedanken daran.

Andrea Kesack, jüdisches Gemeindemitglied

»Man geht hin, aber man macht sich jetzt schon immer Gedanken, dass irgendein Verrückter auftauchen könnte. Wir wissen definitiv, wo alle Ausgänge sind. Aber es ist ein Akt des Mutes, im aktuellen gesellschaftlichen Klima, weiterhin Jüdin zu sein. Es hat sich verändert.«

Die Vereinigten Staaten hatte die gebürtige US-Amerikanerin immer als einen der letzten Rückzugsorte für Jüdinnen und Juden in der Welt verstanden, ein freies Land eben, ohne Repressionen. Aber ihre Ansicht hat sich verändert. Spätestens seit 2018. Damals stürmt ein Rechtsextremer im 100 Kilometer entfernten Pittsburgh schwer bewaffnet die Synagoge und tötet elf Menschen. Es ist der bis heute blutigste judenfeindliche Terroranschlag in der Geschichte der USA – kurz vor den letzten Zwischenwahlen. 2019 starb eine Frau bei einem bewaffneten Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien und zuletzt nahm ein Täter Geiseln in einer Synagoge in Texas. Die Angst vor weiteren Attentaten ist immer da. Und sie trifft viele.

Allein hier im Umland der Millionenstadt Philadelphia gibt es rund 200.000 jüdische Haushalte. Der Bundesstaat Pennsylvania bot Auswanderern aller Glaubensrichtungen seit seiner Gründung 1787 einen sicheren Hafen. Andrea Kesacks Großeltern wanderten um 1900 in die USA ein. Ihr Vater wuchs in Armut auf und wurde letztlich Arzt – eine amerikanische Erfolgsgeschichte.

Geschichten mit offen zur Schau gestelltem Antisemitismus höre sie immer häufiger, sagt Andrea. Sie selbst erinnert sich an einen Abend mit ihrer Familie in einer Pizzeria, während der Trump-Präsidentschaft. Sie geriet in eine Diskussion mit einem trumptreuen Polizisten.

Andrea Kesack, Ärztin für Arzneimittelsicherheit

»Er sah mich an, er blickte in unsere Runde. Wir trugen alle Sweatshirts von verschiedenen renommierten Universitäten. Und er sieht uns an und sagt: Es sind Leute wie ihr, die mein Kind von solchen Universitäten ferngehalten haben. Er war in voller Uniform, mit Waffe! Und er fuhr fort mit sehr feindseliger Sprache. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Angst, etwas zu sagen, weil hier steht ein Typ mit einer Waffe.«

Andrea Kesack):

»Nein, man fängt mit der Mittleren an, Marc. Erst die Mittlere und dann die anderen.«

Die Schuld am zunehmenden Hass gegen Juden trage die Alt-Right-Bewegung, die neue Rechte in den USA, und: Donald Trump, dem selbst immer wieder vorgeworfen wird, antisemitische Klischees zu befeuern und der gegen Minderheiten wettert. Andrea Kesack war ihr Leben lang Republikanerin, vor allem aus wirtschaftspolitischen Überzeugungen. Demokraten zu wählen? Für sie früher undenkbar. Bis 2016 Trump antrat.

Andrea Kesack, Republikanerin

»Ich habe immer gesagt, ich würde nur dann Hillary Clinton wählen, wenn sie gegen den Teufel oder gegen Adolf Hitler anträte. Leider kam ich zu dem Schluss, dass die Parallelen zwischen dem, was 2016 in den Vereinigten Staaten passierte, und dem, was in Deutschland in den 1920er-Jahren passierte, erschreckend ähnlich waren. Also gab ich Hillary Clinton meine Stimme.«

Die US-Menschenrechtsorganisation »Anti-Defamation-League« registrierte 2021 in den USA so viele antisemitische Vorfälle und Angriffe wie nie seit 40 Jahren. Laut einer Umfrage des Amerikanisch-Jüdischen Komitees wurde 2021 jeder vierte jüdische Mensch in den USA Opfer von Antisemitismus. Die Sorge, irgendetwas könne an diesem Abend beim Gottesdienst passieren, kann Andrea nicht zu Hause lassen. Dann macht sich die Familie auf den Weg zur Synagoge. Aus Rücksicht auf die Gemeinde filmen wir beim Gottesdienst selbst nicht.

Einen Blick in die Synagoge bekommen wir dafür schon am Morgen. Wir treffen den Rabbi Gregory Marx. Er sagt: für ihn und seine Gemeinde hat sich einiges verändert.

Gregory Marx, Rabbi »Beth Or«-Gemeinde

»Ich bin seit 33 Jahren der Rabbi dieser Gemeinde. Und als ich in diese Gemeinde kam, kamen die Leute einfach so herein, sie setzten sich irgendwo hin. Es fühlte sich offener und entspannter an.«

Einfach so rein, ohne Anmeldung, kann hier heute niemand mehr. Und wenn es doch jemand tut, hat er jetzt vorgesorgt.

Gregory Marx, Rabbi »Beth Or«-Gemeinde

»Von hier aus halte ich die Gottesdienste. Und ich habe hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Für die Klimaanlage, für die Lautstärke, aber traurigerweise mussten wir hier vor zwei Jahren einen Alarmknopf anbringen. Wenn ich ihn drücke, wenn in der Synagoge irgendetwas passiert, wird die Polizei gerufen. Das ist unsere neue Realität. Aber wenn hier jemand reinkommt, mit einem Sturmgewehr, hält ihn kein Alarmknopf der Welt mehr auf.«

Mehr als 1100 Familien zählt die jüdische Gemeinde »Beth Or« nördlich von Philadelphia. Für sie alle investiert der Rabbi in den vergangenen Jahren massiv in die Sicherheit.

Gregory Marx, Rabbi »Beth Or«-Gemeinde

»Wir haben Poller, damit niemand mit einem Lastwagen in das Gebäude fahren kann. Wir haben Polizeiautos vor der Tür. Wir beschäftigen bewaffnete Sicherheitskräfte. Wir haben diese Eingangstüren mit einem Alarm versehen. Stehen die Türen länger als 15 Sekunden offen, geht ein Alarm los, und wenn die Tür weiterhin offenbleibt, wird unser Büro informiert. Draußen haben wir Kameras installiert. Da hinten, hier auch welche mit Rundumsicht, und alles wird aufgezeichnet, damit wir hinterher die Aufnahmen hätten, sollte etwas passieren. Es ist ein anderer Ort als damals, als ich hierherkam.«

Seine neuesten Alarmsysteme erfüllen den Rabbi mit einem gewissen Stolz, sagt er. Schließlich tue er etwas für das Sicherheitsgefühl seiner Gemeinde. Auf der anderen Seite war er früher immer stolz, gerade hier keinen Wachmann zu brauchen.

Gregory Marx, Rabbi »Beth Or«-Gemeinde

»Ich war in Berlin und da war diese große Synagoge. Und die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm. Ich erinnere mich, dass ich 1989 eine Synagoge in Paris besucht habe. Da gab es draußen einen bewaffneten Wachposten. Ich war dankbar, US-Amerikaner zu sein. Ich war dankbar, dass das nicht unsere Realität war, dass wir nicht mit dieser ständigen Bedrohung für unsere Gemeinde leben. Leider haben wir mit Europa gleichgezogen.«

Auch Rabbi Marx macht den ehemaligen Präsidenten Trump für die gestiegene Bedrohung verantwortlich.

Gregory Marx, Rabbi

»Ich glaube nicht, dass die Menschen wegen Donald Trump antisemitischer geworden sind. Aber ich denke, er hat zugelassen, dass es zum Vorschein kommt. Er hat die Mülltonne in Amerika geöffnet, und das Gift und all der Gestank und der Hass werden inzwischen fast akzeptiert.«

Kurz vor seinem Gottesdienst zum höchsten Feiertag Jom Kippur betont der Rabbi aber auch: Er lässt sich nicht unterkriegen.

Rabbi Marx:

»Gibst du mir ›High Five‹? Nein? Nichts? Lasst ihr mich hängen? Ich habe eine richtig gute Verbindung zu diesen Kindern!«

Gregory Marx, Rabbi »Beth Or«-Gemeinde

»Wenn ich denen erlaube, in meine Seele einzudringen, dann gewinnen sie – und müssen nicht einmal etwas dafür tun. Ich bin hocherfreut, meine Gemeindemitglieder hier zu sehen, und ich lasse den Hass dieser Menschen nicht an mich heran und lasse mir die Freude am Feiertag und die Feierlichkeit des Augenblicks nehmen.«

Der nächste Abend. Andrea Kesack und ihre Familie kommen nach dem Ende von Jom Kippur aus der Synagoge zurück nach Haus. Auch sie weiß: Ihre Angst vor einem Anschlag ist ein Stück weit irrational und übertrieben. Dagegen machen kann sie nichts.

Andrea Kesack, jüdisches Gemeindemitglied

»Ich bin sehr erleichtert, dass nichts passiert ist. Jedes Mal, wenn man fertig ist, nach Hause fährt und sicher ist, denkt man: Toll! Danke. Ich habe diesen Tag überlebt.«

Auf die Zwischenwahlen blickt Andrea Kesack mit großer Sorge. Gewinnen die Republikaner bei den Midterms in wichtigen Bundesstaaten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nach den nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren erneut Donald Trump oder ein ähnlich extremer Kandidat an die Macht kommt. Für diesen Fall denkt sie, schon jetzt, insgeheim darüber nach, auszuwandern. Auch wenn sie noch nicht wüsste, wohin.

Andrea Kesack, jüdisches Gemeindemitglied

»Ich denke, das würde gravierende Veränderungen bedeuten, und dass die Demokratie das nicht überleben könnte. Und das ist immer ein Vorbote des Untergangs für Juden. Es ist immer gut, einen Exit-Plan zu haben. Ich denke, das hat mein Volk gelernt. Immer wieder.«