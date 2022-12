Kritik an Elon Musk

Ihn beeindruckten junge Klima-Aktivisten auf der ganzen Welt, sagte Guterres – aber man könne es nicht den jungen Menschen überlassen, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen: »Wir müssen die Verantwortung übernehmen für den Schaden, den wir angerichtet haben, und handeln, um es wieder in Ordnung zu bringen. Trotz der Träume von Milliardären, die sich etwas vormachen, gibt es keinen Planeten B. Wir müssen die Welt in Ordnung bringen, die wir haben.« Ein Seitenhieb gegen Tech-Milliardär Elon Musk, der mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX eines Tages Menschen dauerhaft zum Mars schicken will .