US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag bei einer Rede in Washington : »Auch wenn der Krieg von Präsident Putin weitergeht, werden wir uns weiterhin auf die größte langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung konzentrieren – und die geht von der Volksrepublik China aus«.

Wettlauf mit den USA: China will Einfluss im Südpazifik ausweiten

Wettlauf mit den USA: China will Einfluss im Südpazifik ausweiten

Wettlauf mit den USA: China will Einfluss im Südpazifik ausweiten

Wettlauf mit den USA: China will Einfluss im Südpazifik ausweiten

Joe Biden in Südkorea und Japan: Hart, aber herzlich in Ostasien

Joe Biden in Südkorea und Japan: Hart, aber herzlich in Ostasien

Joe Biden in Südkorea und Japan: Hart, aber herzlich in Ostasien Von Katharina Graça Peters, Seoul

Joe Biden in Südkorea und Japan: Hart, aber herzlich in Ostasien Von Katharina Graça Peters, Seoul

Blinken äußerte sich in einer Grundsatzrede zur China-Politik der US-Regierung. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat von Anfang an einen harten Ton gegenüber Peking angeschlagen und China eine herausgehobene Stellung in ihrer Außenpolitik eingeräumt – als größter Konkurrent der Vereinigten Staaten. Die USA und China sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

»Wir sind nicht auf einen Konflikt oder einen neuen Kalten Krieg aus«

Der US-Chefdiplomat betonte am Donnerstag erneut, China spiele eine wesentliche Rolle in der Weltwirtschaft und bei der Lösung globaler Herausforderungen wie der Klimakrise oder der Coronapandemie. Die USA und müssten miteinander auskommen. »Deshalb ist dies eine der komplexesten und folgenreichsten Beziehungen, die wir heute in der Welt haben.«