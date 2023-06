Vier Monate später ist es nun so weit: Blinken ist nach China gereist. In Peking traf er am Sonntag seinen chinesischen Amtskollegen Qin Gang. Die USA sprachen von einem offenen und konstruktiven Gespräch. Für den Top-Diplomaten von US-Präsident Joe Biden ist es der erste Besuch in China seit Beginn seiner Amtszeit vor mehr als zwei Jahren.

Blinken sprach dem US-Außenministerium zufolge eine Reihe von konfliktbehafteten Themen an, aber auch Bereiche, in denen China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten könnten, wie das Außenministerium am Sonntag mitteilte. Im Vorfeld seiner Reise hatte Blinken in einem Telefonat mit Qin etwa die Notwendigkeit von Kommunikation betont, unter anderem um Konflikte zu vermeiden.