Gershkovichs Inhaftierung erinnert an den Fall der Basketballspielerin Brittney Griner. Diese war in Russland Anfang August 2022 wegen angeblichen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember konnte sie schließlich in einem spektakulären Gefangenenaustausch in ihre Heimat zurückkehren – die USA ließen im Gegenzug den russischen Waffenhändler Wiktor But, bekannt als »Händler des Todes«, frei.