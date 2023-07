US-Außenminister Antony Blinken hat sich am Donnerstag am Rande eines Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Jakarta erneut mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi getroffen. Dies markiert das zweite Treffen in kürzester Zeit: Erst vor knapp einem Monat hatten sie sich bereits in Peking getroffen, als Blinken als erster US-Außenminister seit 2018, China besuchte. Das Ziel dieser Treffen sei es, die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China zu verbessern, heißt es aus Washington.