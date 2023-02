Der US-Außenminister Antony Blinken wird während seiner Europa-Reise auch in die Türkei fliegen. Er will am 19. Februar den Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen, um sich die Hilfsanstrengungen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien anzusehen, so das US-Außenministerium am Mittwoch. Bislang haben viele Länder, darunter auch Deutschland, unter anderem finanzielle Hilfen für die Krisengebiete zur Verfügung gestellt. Blinken reist nun als einer der ersten Außenminister der Nato-Staaten, vor Deutschland und Frankreich, in das von den Erdbeben betroffene Gebiet. Im Anschluss wird Blinken weiter nach Ankara reisen, um sich dort mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu treffen.