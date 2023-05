Symbolpolitik am Limit: Beim Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien hat Kronprinz Mohammed bin Salman den jahrelang isolierten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad betont herzlich empfangen. Die beiden begegneten sich zu Beginn des Gipfels am Freitag in Dschidda mit einer Umarmung und gaben sich einen Bruderkuss. Assad wirkte gelöst und ging lächelnd über den lilafarbenen Teppich in der Küstenstadt am Roten Meer. Für Assad ist es das erste große Treffen auf internationaler Bühne seit mehr als zehn Jahren.