In Rebellengebieten im Nordwesten Syriens haben Hunderte Menschen gegen die Wiederaufnahme Syrie ns in die Arabische Liga demonstriert. Sie protestierten gegen Machthaber Baschar al-Assad unter anderem in Azaz und Idlib. »Der Kriminelle Assad repräsentiert Syrien nicht« lautete einer der Protestsprüche.

MOHAMED YASSIN, Demonstrant:

»Die Normalisierung der Arabischen Liga gegenüber Assad ist eine Schande – deshalb sind wir heute hier. Wie ist es möglich, dass die arabischen Regierungschefs einen Waffenhändler, Kindermörder und Chemiewaffennutzer willkommen heißen? Jemanden, der Syrien und seine Zivilisation zerstört, den Staat gestohlen und die Wahlen manipuliert hat? Ich frage mich, was die arabischen Führer tun, die sich mit diesem Verbrecher treffen?«

Assads Regierung ging 2011 mit besonderer Härte gegen Proteste und im darauffolgenden Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung vor. Dem Machthaber werden Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Giftgas und Folter vorgeworfen. Daraufhin wurde Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga ausgesetzt.

Nun hat Assad am Freitag das erste Mal seit mehr als zehn Jahren wieder an einem Gipfeltreffen teilgenommen. Die Wiederaufnahme in die Liga ist ein großer symbolischer Erfolg für ihn. Zuletzt hatten mehrere arabische Länder - darunter das mächtige Saudi-Arabien - eine Normalisierung vorangetrieben. Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman empfing Assad betont herzlich. Man hoffe die Wiederaufnahme werde »Stabilität« in Syrien herbeiführen, verkündete er.

Assad sprach von einer »historischen Gelegenheit für die Region und dem Beginn einer neuen Phase«.

Die Arabische Liga empfing zudem noch einen Überraschungsgast: Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj reiste nach Dschidda. Bei einer Ansprache warf er mehreren arabischen Ländern vor die russische Invasion in seinem Land zu ignorieren. Viele Golfstaaten pflegen gute Beziehungen mit Russland und bemühen sich im Ukraine-Krieg um Neutralität. Insbesondere Präsident Assad zählt Russland zu seinen engsten Verbündeten.