Das Regime ließ bei der Jagd auf Bürger, die sie linker Ideen verdächtigten, nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen bis zu 30.000 Menschen »verschwinden« und umbringen. Bei den »Todesflügen« wurden etwa in der berüchtigten Marineschule ESMA in Buenos Aires und in der Militärgarnison Campo de Mayo in einem Vorort der Hauptstadt Tausende gefangene Oppositionelle betäubt aus Marineflugzeugen in den Río de La Plata geworfen.