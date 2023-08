Außerhalb des traditionellen Parteienspektrums

Die gesetzlich vorgeschriebenen Vorwahlen (Paso) am Sonntag galten als Weichenstellung für die Präsidentenwahl am 22. Oktober und dienten der Lichtung des Parteienspektrums. Nur Parteien und Wahlbündnisse, die mindestens 1,5 Prozent der Stimmen erhalten, dürfen an der Präsidentenwahl teilnehmen.

Für die konservative Opposition kamen der Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, und die frühere Innenministerin Patricia Bullrich gemeinsam auf 28,27 Prozent, mit einem Vorsprung Bullrichs vor Rodríguez. Das peronistische linke Regierungslager landete mit 27,19 Prozent nur auf Platz drei, wobei Wirtschaftsminister Sergio Massa (21,35 Prozent) weit vor seinem parteiinternen Mitbewerber, dem Hochschullehrer und Gewerkschaftsführer Juan Grabois (5,85 Prozent), lag.