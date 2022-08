Nach schweren Vorwürfen gegen die argentinische Vize-Präsidentin Cristina Kirchner in einem Korruptionsverfahren haben sich ihre Anhänger und Polizisten vor der Wohnung der ehemaligen Staatschefin gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Gefolgsleute der linken Politikerin versuchten bei einer von mehreren Solidaritätskundgebungen in Buenos Aires eine polizeiliche Absperrung rund um Kirchners Haus im Viertel Recoleta zu durchbrechen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, dennoch gelang es den Demonstranten, nahe an Kirchners Haus heranzukommen.