Eine Abtreibungsklinik in Phoenix hat nun ein System entwickelt, um Patientinnen den Zugang zu einem Medikament zu erleichtern, mit dem die Schwangerschaft beendet werden kann:

Nach einer Ultraschalluntersuchung in Arizona sollen die Patientinnen laut Camelback Family Planning einen Telemedizin-Termin bei einer kalifornischen Ärztin oder einem kalifornischem Arzt erhalten. Von dort aus soll das Medikament dann verschrieben und per Post in eine kalifornische Stadt geschickt werden, die an der Grenze zu Arizona liegt. Von dieser Grenzstadt könnten die Patientinnen die Pille abholen. Das alles soll kostenlos sein.