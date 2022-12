Die Republikanerin Kari Lake will ihre Niederlage bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Arizona juristisch anfechten. Lake reichte am Freitag Klage gegen mehrere für die Wahl Verantwortliche ein. In der Klageschrift wird behauptet, bei der Abstimmung seien »illegale Stimmzettel« abgegeben worden und Republikaner seien durch lange Schlangen vom Wählen abgehalten worden. Lake unterlag bei der Wahl Anfang November gegen die Demokratin Katie Hobbs. Anfang der Woche wurde das Ergebnis formal bestätigt.