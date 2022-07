Ziel sei es, Polizisten vor Leuten zu schützen, die »entweder sehr schlechtes Urteilsvermögen oder unlautere Beweggründe haben«, erklärte der Abgeordnete John Kavanagh, der das Gesetz eingebracht hatte. Er gehört ebenfalls der Republikanischen Partei an und war früher Polizist bei der Port Authority von New York und New Jersey. »Normalerweise würde niemand so nah an einen Polizisten herangehen, wenn dieser gerade eine verdächtige Person vernimmt oder jemanden verhaftet. Falls das jemand macht, sagt der gesunde Menschenverstand: Der sucht Ärger«, erläuterte Kavanagh gegenüber dem Radiosender Arizona PBS .