Brisanter Zwischenfall bei den Midterm-Wahlen im US-Bundesstaat Arizona. Im Kreis Maricopa County sind etliche Wahlmaschinen ausgefallen.

O-Ton:

»Hier in der Central Christian Church funktioniert keine der Maschinen, und sie sagen uns, wir müssten wieder gehen. Es passiert jetzt also auch hier in diesem Wahllokal. In der Central Christian Church lassen sie einen nicht wählen. Man muss woanders hingehen.«

Was die Wählerin, die in dem Video zu hören ist, vermitteln möchte: Es handle sich nicht um technische Probleme, sondern um Wahlbetrug.

Eine Steilvorlage für Donald Trump, der schon bei den Präsidentschaftswahlen 2020 Betrug witterte. Er meldete sich unverzüglich per Videobotschaft:

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Bleiben Sie in der Schlange, bleiben Sie wo Sie sind. Sie sagen, dass die Maschinen nicht funktionieren, dass ihnen an mehreren Orten in verschiedenen Bundesstaaten das Papier ausgeht. Da passieren gerade schlimme Dinge. Bleiben Sie in der Schlange, gehen Sie nicht weg. Ich weiß, dass Sie nicht dort sein wollen, solange sie versuchen, Sie zu zwingen, Sie von der Stimmabgabe abzuhalten. Das dürfen Sie nicht zulassen. Also, insbesondere an die Menschen in Arizona, denn um den geht es jetzt: Bleiben Sie dran, gehen Sie nicht weg. Es sind schon viele Leute gegangen, und was da passiert, ist sehr, sehr unfair. Maricopa County: nicht einfach gehen, bleiben Sie dort.«

In dem bevölkerungsreichsten Wahlkreis Arizonas gab es bei etwa 60 Wahlmaschinen technische Probleme. Die Behörden versichern dennoch, dass alle Stimmen gezählt werden. Techniker hatten das Problem am Nachmittag behoben, Stunden vor Schließung der Wahllokale. Einen Antrag der Republikaner, die Wahllokale länger geöffnet zu halten, wies ein Gericht ab. Die Partei habe nicht belegen können, dass wegen der Probleme auch nur ein Wähler seinen Stimmzettel nicht habe abgeben können.

Die republikanische Kandidatin für das Gouverneursamt in Arizona deutete bereits an, dass sie eine mögliche Niederlage bei den Midterms auf Fehlverhalten der Wahlhelfer zurückführen werde.

Kari Lake, republikanische Kandidatin für Arizona:

»Wir hatten tolle Patrioten in diesem Staat, die wählen gegangen sind. Es war so großartig. Sie sind heute früh in die Wahllokale gekommen – nur um dann zu erfahren, dass die Wahlmaschinen nicht funktionieren. Zwei Minuten nach Beginn der Stimmabgabe wurde den Leuten gesagt, dass sie ihren kleinen Stimmzettel in eine andere Kiste stecken müssten. Und die Fake-Medien dort haben versucht, uns zu sagen, wir seien im Unrecht, weil wir Fragen stellen.«

Wahlbetrug kommt in den USA äußerst selten vor. Dennoch denken laut einer aktuellen Umfrage 49 Prozent der Amerikaner, dass er ein weit verbreitetes Problem ist.

Eine große Gruppe in der republikanischen Partei glaubt an die vielfach widerlegte, falsche Behauptung des Ex-Präsidenten Donald Trump, dass er vor zwei Jahren durch massiven Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden war. In den Problemen in Arizona sehen die sogenannten »Election Deniers« nun einen Beweis für erneuten Wahlbetrug durch die Demokraten. Belege dafür haben sie keine – aber laute, prominente Stimmen.

Kari Lake, republikanische Kandidatin für Arizona:

»Es war heute ein großer Tag für uns. Und lasst diese Betrüger und Schwindler nicht anders denken. Lasst sie nicht zweifeln. Lasst sie nicht an euch zweifeln!«