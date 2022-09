Aserbaidschanische Truppen haben armenischen Angaben zufolge am Dienstag einen Vorstoß nach Armenien versucht. »Der Feind versucht, vorzustoßen«, erklärte das Verteidigungsministerium in Eriwan. Die aserbaidschanische Armee setze Artillerie und Drohnen gegen militärische und zivile Ziele nahe der Grenze ein. Bei Kämpfen im Grenzgebiet wurden laut Angaben des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan mindestens 49 armenische Soldaten getötet. Die Opferzahl werde vermutlich noch steigen, sagte Paschinjan im Parlament in Eriwan.