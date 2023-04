Der Chef des Parlaments in der Südkaukasusrepublik Armenien, Alen Simonjan, hat sich nach einer Spuckattacke gegen einen Passanten entschuldigt. »Es tut mir leid, ich habe wegen einer an mich gerichteten Beleidigung die Selbstbeherrschung verloren«, schrieb der 43-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Die Geschichte wurde in den armenischen Medien am Freitag heftig debattiert. Wegen der Affäre hatte unter anderem Ex-Präsident Lewon Ter-Petrosjan die Ablösung Simonjans gefordert.