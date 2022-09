Seit Jahrzehnten schwelt zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Konflikt, der nun wieder aufflammt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Zwischen Aserbaidschan und Armenien sind in der Nacht zu Dienstag schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, Aserbaidschan habe armenische Stellungen nahe der Städte Goris, Sotk und Dschermuk mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen. »Der Feind versucht vorzustoßen«, erklärte das Verteidigungsministerium in Eriwan. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan berichtete am Morgen im Parlament von 49 getöteten armenischen Soldaten.