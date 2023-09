Das überwiegend von Armeniern bewohnte Bergkarabach gehört aus Sicht der Vereinten Nationen zu Aserbaidschan. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 ist die Region eine Quelle von Konflikten zwischen den beiden Kaukasus-Nachbarn. Bei Zusammenstößen vor einem Jahr wurden auf beiden Seiten etwa 300 Soldaten getötet. Zuletzt hatte sich der Streit an der Versorgung der Armenier in Bergkarabach über den sogenannten Latschin-Korridor entzündet. Armenien wirft Aserbaidschan vor, nun auch die einzige Straße in das Gebiet gesperrt zu haben.