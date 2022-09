Gewaltausbruch ruft international Sorge hervor

Die EU forderte Eriwan und Baku zu Verhandlungen auf. EU-Ratschef Charles Michel hat angesichts der schweren Kämpfe zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts aufgerufen. Ähnliche Töne schlägt auch Washington an. US-Außenminister Antony Blinken hat angesichts der militärischen Eskalation zwischen Armenien und Aserbaidschan zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen. Blinken habe den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in einem Gespräch aufgefordert, »die Feindseligkeiten einzustellen«, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit.

Neben der OSZE bot sich zudem der im Süden an Armenien und Aserbaidschan grenzende Iran als Vermittler in dem Konflikt an. Armenien hatte zudem Russland um Hilfe gebeten. Russland gilt traditionell als Schutzmacht der Kaukasusrepublik. Aus dem Kreml hieß es allerdings, Moskau zähle auf eine diplomatische Lösung der Krise. Die russische Führung hat derzeit kein Interesse, sich an einem – aus Moskauer Sicht – Nebenkriegsschauplatz militärisch zu engagieren.