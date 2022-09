Die angespannte Lage im Südkaukasus löst international Besorgnis aus. Aus verschiedenen Richtungen kommen Forderungen, den Konflikt zu deeskalieren. Eine vereinbarte Feuerpause scheint brüchig.

Bei den neuen schweren Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan sind auf armenischer Seite offiziellen Angaben zufolge mindestens 49 Soldaten getötet worden. Das seien keine endgültigen Zahlen, sagte Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Dienstag in der Hauptstadt Eriwan. Die in der Nacht zwischen den beiden verfeinden Ex-Sowjetrepubliken ausgebrochenen Gefechte gingen auch am Tag vereinzelt weiter.